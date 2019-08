Les ados de plus en plus en surpoids : peut-on mettre son enfant au régime sans avis médical ?

De prime abord, le pédiatre, rappelle que le problème de l’obésité en France et aux États-Unis n’est pas tout à fait le même : "Il n'empêche qu'il s'agit néanmoins, en France, d'un véritable problème de santé publique qui ne peut pas être résolu avec une simple application", estime-t-il. Le code couleur et le journal de bord mis à disposition par l'appli risquent de plus d'inciter les jeunes, dans cette période complexe, à se focaliser avec excès sur leur alimentation et créer des troubles de l'alimentation ou d'aggraver ceux qui peuvent déjà exister.





Même sans aller jusqu'à déclencher un trouble, ce système de code couleur est susceptible d'amener l'enfant ou l'adolescent à déséquilibrer son alimentation dans le but de consommer un maximum de produits classés "Vert", soit les fruits et légumes. Les pâtes ou la viande (Jaune) risquent dans cette logique d'être mis de côté, augmentant le risque de carences. "Aujourd’hui, tout le monde a peur des glucides et des lipides, alors que ce sont eux les meilleurs. Les omégas-3, contenus dans les acides gras polyinsaturés, qui sont des lipides, sont par exemple extrêmement importants pour le développement du cerveau. Faire un régime sans gras, ou sans sucres, est une hérésie", explique Arnault Pfersdorff.