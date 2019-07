Les cannellonis aux aubergines

Dans cette nouvelle édition, Olivier Poels a reçu Nicolas Bottero pour concocter les fameux cannellonis aux aubergines. Pour ce faire, il faut trois aubergines, des herbes du jardin, de la purée de poivrons, du vinaigre de vin rouge, de l'ail, des piquillos, des échalotes et des épices. Faire griller deux aubergines au four pendant une heure. Récupérer la chair, mettre dans un récipient et mélanger avec le reste des ingrédients. Éplucher la troisième aubergine, trancher puis poêler à l'huile d'olive et disposer sur un papier film. Déposer la farce au-dessus puis enrouler. Laisser au froid puis disposer sur une assiette, décorer et servir. Pendant la saison estivale, ce plat peut se manger froid ou chaud gratiné.