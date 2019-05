Les confitures deviennent de plus en plus originales

L'été qui se rapproche annonce aussi la période des confitures pour les gourmands. À Crouy, on peut trouver des confitures de whisky cigare, du jambonneau cuit dans du foin et des tas de recettes improbables. C'est à travers une grande passion et une audace hors pair que, Marie, confiturière, crée ses produits de façon artisanale depuis maintenant seize ans. La prochaine recette sera la confiture au bois de chêne.



