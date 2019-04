Oui ou non, les œufs sont-ils bons pour la santé ?

L'œuf, on en fait tout un plat depuis des années. Non pas pour savoir qui, de lui ou de la poule, est arrivé le premier, mais pour savoir s'il est bon ou néfaste pour notre santé. Promu dans les années 60 par le gouvernement britannique comme le meilleur allié pour entamer une journée de travail (sous le slogan "Go to work on an egg"), il est dix ans plus tard accusé d'être lié à l'hypercholestérolémie, soit un excès de mauvais cholestérol qui peut, in fine, nuire à la santé cardiaque. En 1999, une étude publiée dans la revue médicale JAMA - qui sera suivie de bien d'autres allant dans ce sens - révèle finalement qu'aucun lien n'a été trouvé entre l’œuf et le risque de maladies cardiovasculaires... Le vent tourne à nouveau avec, le 19 mars dernier, la publication d'une nouvelle étude, toujours dans JAMA, affirmant que chaque œuf consommé est associé à une augmentation de 2,2 % du risque absolu de maladies cardiovasculaires.





Des résultats régulièrement contradictoires face auxquels il est finalement difficile de savoir si oui, ou non, les œufs sont bons pour la santé. Pour tenter d'obtenir une réponse limpide, nous avons demandé son avis au nutritionniste Raphaël Gruman.