Les fast-foods encore moins sains qu'il y a 30 ans ? Ce sont des scientifiques qui le disent

Fast-food et malbouffe ont toujours rimé ensemble. Pourtant, d’après une étude publiée dans le Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, cela n'a jamais autant été le cas. Tant en termes de taille des portions que de calories et sel, les repas qui sont servis dans ce type de restaurants sont pires qu’il y a trente ans.





Pour réaliser leurs recherches, les scientifiques américains ont passé à la loupe les offres de dix des chaînes les plus populaires du pays proposées en 1986, 1991 et 2016. Ils se sont concentrés sur les plats principaux, les accompagnements et les desserts. "Malgré le vaste choix offert dans les fast-foods et le fait que certains sont plus sains que d’autres, les calories, la taille des portions et la teneur en sel ont augmenté au fil du temps et restent élevées", affirme au magazine Forbes Megan A. McCrory, le directeur de l’étude et membre du département Santé à l’université de Boston. Une hausse en partie due aux portions de plus en plus grosses.