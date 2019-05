Les Français boivent moins de lait : est-il vraiment indispensable et par quoi le remplacer ?

Interviewé par l'AFP, le médecin nutritionniste Arnaud Cocaul qualifie cette tendance d'"inquiétante", notamment chez les jeunes. "On observe chez les adolescents des manques, en particulier de calcium, ce qui est une vraie problématique de santé publique, parce que l'on va avoir une génération qui va vieillir et qui va avoir des os en moins bon état", déplore-t-il.





Chez les enfants et adolescents, qui peuvent grandir jusqu'à 6 centimètres par an, le lait est effectivement indispensable à la bonne croissance des os. Le calcium en est le principal ciment qui donne force et résistance aux os. Il en va de même pour les dents. Un verre de lait de 25 centilitres contient environ 300 milligrammes de calcium. Les autorités de santé conseillent un apport en calcium de 700 mg chez l’enfant de 4 à 6 ans, de 900 mg de 7 à 9 ans et de 1.200 mg jusqu’à 19 ans.