Alcool et café : vous les aimez pour leurs effets et non leur goût, selon une étude

Enfin, les chercheurs ont cherché des associations entre les génomes des participants et leurs consommations de boissons. "Le goût est peut-être un facteur", affirme Marilyn Cornelis à l'AFP, "mais c'est un goût acquis". Autrement dit, nous aurions appris, au fil du temps, à apprécier ces boissons pour les effets qu'elles nous procurent, et non parce qu'elles sont naturellement attirantes d'un point de vue gustatif.