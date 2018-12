Les Halles Paul Bocuse : la ruée vers les produits phares de Noël

Au temple Lyonnais de la gastronomie, les clients doivent se frayer un chemin pour atteindre les vendeurs. Foie gras, fromage, saumon fumé et autres ingrédients, les acheteurs sont prêts à sacrifier leur matinée pour avoir leurs produits. C'est également la période la plus importante de l'année pour les commerçants, à l'exemple d'un vendeur qui a écoulé 5000 volailles en quelques jours.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.