Les laits hypoallergéniques pourraient en fait augmenter le risque d'allergies chez les bébés

Recommandées par certains professionnels, les laits infantiles hypoallergéniques seraient en fait inefficaces. Pire, ils pourraient même augmenter le risque de développer des allergies. Voilà la conclusion d’une large étude menée par l’Inra et l’Inserm, publiée ce mois-ci dans la revue Pediatric Allergy and Immunology.





Pour mener à bien leurs travaux, les scientifiques ont suivi pendant deux ans 15.000 enfants qui participent à l’étude ELFE (Étude Longitudinale Française depuis l’Enfance) conduite par l’INED et l’INSERM. Elle vise à mieux comprendre comment l’environnement affecte le développement, la santé, la socialisation et les parcours scolaires des enfants. Ici, les chercheurs ont observé la relation entre la consommation de ces préparations, contenant des protéines partiellement hydrolysées, et la survenue de manifestations allergiques comme l’eczéma, les sifflements respiratoires, l’asthme et les allergies alimentaires.