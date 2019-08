Les légumes de la rentrée

L'été est la période la plus intéressante de l'année en termes de fruits et légumes. En effet, pour bien commencer la rentrée, un plat aux saveurs de légumes de l'été s'impose. C'est la pleine saison des tomates, green zebra, ananas ou cœur de bœuf. Pour bien les choisir, les plus belles sont à éviter, car c'est un signe plutôt suspect. Elles doivent également être bien lourdes pour témoigner d'une chair bien fournie. Les tomates seront accompagnées d'autres petits légumes comme la courgette et le poivron pour préparer un plat dans l'idée d'un tartare.



Ce samedi 31 août 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Le panier du marché", nous parle des légumes de l'été, notamment la tomate. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 31/08/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.