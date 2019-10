Les pickles de légumes maison

LA RECETTE DU DIMANCHE - Ce dimanche, Olivier Poels et Frédéric Vardon nous dévoilent la recette des pickles de légumes maison.

Radis, navets, aubergines.... les légumes de saison peuvent être recyclés pour en faire des pickles. Ceux-ci peuvent être consommés après un ou deux mois avec d'autres plats comme la terrine de sanglier ou en apéro. Frédéric Vardon, chef cuisinier, nous prépare la recette qui est facile à réaliser. Après avoir préparé et découpé les légumes en tranches ou en rondelles, il faut les mettre dans des bocaux. Puis, on y ajoute un mélange de sucre, de vinaigre, d'eau et d'herbes aromatiques préalablement bouillis.



Ce dimanche 6 octobre 2019, Olivier Poels dans la chronique "La recette du dimanche", nous prépare des pickles de légumes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 06/10/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.