Les plats à cuisson rapide : avantageux ou à risque ?

À une époque où on ne prend plus le temps de cuisiner, les industriels misent de plus en plus sur la cuisson rapide pour les produits secs. Des témoignages affirment qu'ils sont plus chers mais également plus pratiques. Qu'en est-il de la qualité de ces produits ? Ont-ils des effets néfastes sur la santé ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/01/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.