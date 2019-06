Litchis mis en cause dans la mort de 118 enfants en Inde : ces fruits dont le noyau peut empoisonner

Les noyaux d'abricots, de cerises, de prune, d'avocat ou encore les pépins de pomme et de poire contiennent, eux, de l’amygdaline, une substance qui se transforme en cyanure une fois digérée. Cela peut conduire à des signes d’intoxication aiguë tels que des convulsions, des troubles respiratoires, une diminution de la fréquence cardiaque, une perte de connaissance, voire un coma.





Entre janvier 2012 et octobre 2017, plus de 150 Français ont ainsi été intoxiquées après avoir mangé de trop grandes quantités d'amandes d'abricots, contenues dans les noyaux. De quoi pousser l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) à publier l'an dernier une mise en garde contre ces amandes, prise comme des compléments alimentaires auxquels on prête "de prétendues propriétés 'anti-cancer '". Elle conseillait alors de ne pas manger plus d'une grosse amande ou de trois petites par jour pour les adultes. Pour les enfants, la limite est fixée à une moitié de petite amande par jour. Ces doses, établies par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), permettent de ne pas atteindre le seuil de sécurité de 20 microgrammes de cyanure par kilo de poids corporel pour une exposition unique, soit 25 fois moins que la dose mortelle. Cette limite a été fixée en fonction de la capacité du corps à éliminer le cyanure naturellement, grâce à certains enzymes.