Livraison de repas à domicile : un marché encore délicat

En 2018, 160 millions de repas ont été livrés. Ce qui ne représente que 3% du chiffre d'affaires global de la restauration. La livraison à domicile reste aussi un marché très urbain puisque huit commandes sur dix ont été passées autour de Paris, Lyon et Marseille. Pour parvenir à gagner de l'argent, ces sociétés sont obligées de faire du volume. Le problème, c'est qu'elles sont beaucoup trop nombreuses à se partager le marché.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 25H du 25 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.