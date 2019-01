"Lundi Vert" : êtes-vous plutôt viande ou poisson ?

Les poissons se raréfient à cause de la surpêche et les élevages de bovins augmentent la production de gaz à effet de serre et la déforestation. "Lundi Vert" propose de ne consommer aucun de ces aliments un jour par semaine, notamment le lundi. La campagne démarre le 7 janvier 2019. Certains chercheurs ont saisi cette occasion pour recruter des volontaires, afin de mesurer l'impact de ce défi sur leur santé et sur l'environnement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara.