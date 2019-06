Mais pourquoi certains sont-ils incapables d'avaler quoi que ce soit le matin ?

"Ne pas prendre son petit-déjeuner, c'est avant tout une question d'habitude alimentaire", explique Raphaël Gruman, qui évoque le cas de certaines personnes qui ne dorment pas assez et se réveillent au dernier moment. En ne prenant pas le temps le matin et avec le stress de se préparer au plus vite, le système digestif n'a pas le temps de se mettre en route pour réveiller la sensation de faim.





Un dîner pris trop tardivement ou trop copieux la veille peut aussi couper l'appétit du lendemain matin. "Preuve qu'il s'agit d'une adaptation peu saine de leur mode de vie, ces personnes prennent souvent leur petit-déjeuner quand ils sont en vacances", note Arnaud Cocaul.