McDo lance son bar à salades : que valent-elles ?

McDonald’s n'en finit plus d’instaurer de nouveaux concepts au sein de ses restaurants. Ainsi, l'enseigne préférée des familles lance ce mardi 9 juillet les Salades du Jour. Quatre nouvelles recettes de salades composées (Classic Caesar, Veggie pasta&mozza, Exotic chicken&blé Tandoori et Tasty blue cheese&bacon), proposées au choix, à la carte ou dans un menu avec une boisson de taille moyenne, un petit pain bio (blé 100% français) et un dessert (Sundae ou P'tite pomme, au choix).





Mais qu'on ne s'y trompe pas, nulle envie ici de concurrencer les bars à salade qui fleurissent un peu partout, même s'il est de bon ton de surfer sur cette tendance. La chaîne de restauration rapide prône plutôt la satiété, la fraîcheur et l'équilibre et non le light à tout crin. "C’est une alternative gourmande pour répondre aux envies de tous les clients, notamment les parents, souligne Xavier Royaux, à la direction du marketing. Les salades sont fraîchement préparées, généreuses (elles couvrent entre 20 et 35% des apports journaliers recommandés), et composées à partir d’ingrédients de qualité (fromages issus de filières AOP, poulet et bacon 100% origine France), dans le cadre d’une pause repas "plaisir", explique-t-il à LCI.