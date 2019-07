Melon, pastèque : les stars de l'été

Le melon et la pastèque sont les plus présents sur les étals en cette période estivale. Encore faut-il savoir bien les choisir. Pour le cas du melon, il est impératif que le pécou soit un peu mou. Cela veut dire que la chair est dense et le goût bien intense. Quant à la pastèque, tout se joue sur le poids. En effet, il faut qu'elle soit bien lourde. Puis, une petite zone plus claire sur le fruit devrait être la plus pâle ou la plus jaune possible. En revanche, la belle couleur rouge bien dense sera l'indicateur de sa maturité, si on les vend en morceaux.



Ce samedi 20 juillet 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", nous parle des fruits d'été, notamment le melon et la pastèque. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 20/07/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.