Contre le froid et la fatigue, ces 10 aliments vont vous faire du bien

Il faut aimer son goût bien particulier. Mais qu'il soit mangé cru ou cuit, le cresson est une excellente source de vitamines A, K et C et d'antioxydants. Il contient également plus de fer que les épinards, contrairement à ce qu'a voulu nous faire croire Popeye. Il est donc parfait pour affronter les petits maux de l'hiver et évacuer les toxines.