LA RECETTE DU DIMANCHE - Ce dimanche, Olivier Poels et Guillaume Levasseur nous concoctent un dessert à base de mirabelles.

La saison de la mirabelle touche presque à sa fin, il faut en profiter. Guillaume Levasseur, chef pâtisser au restaurant Frédéric Simonin, nous prépare un dessert à partir de ce fruit. Pour cette recette, il faut des mirabelles, du pain d'épices, de la vanille, un sablé et une ganache au chocolat blanc. Dans un premier temps, réaliser un sirop et y incorporer des dés de pain d'épices. Ensuite, faire compoter les mirabelles dans ce sirop. Sur l'assiette, pocher la ganache montée sur le sablé et rajouter de la compote de mirabelle et les mirabelles au sirop. Il ne reste plus qu'à déguster.



Ce dimanche 29 septembre 2019, Olivier Poels dans la chronique "La recette du dimanche", nous dévoile la recette des mirabelles au sirop de pain d'épices. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 29/09/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.