Moins chers que la viande bovine mais aussi bons pour la santé, les produits tripiers ont la cote

Les produits tripiers présentent enfin de nombreux avantages sur le plan nutritionnel. A condition de ne pas abuser de beurre et de crème pour les cuisiner, ils sont donc bon pour la santé. "Les abats sont intéressants pour le rapport en protéine, proche de la viande, et pour le rapport en vitamines du groupe B. Ils contiennent en effet de la vitamine B12 et B9, qui permettent d’avoir un bon système nerveux et de lutter contre l’anémie", explique à TF1 Alexandra Retion, diéticienne-nutritionniste.

Résultat de cette tendance : aujourd'hui, 40% des Français déclarent consommer régulièrement des abats et produits tripiers.