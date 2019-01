Nantes, à la rencontre des passionnés de petit-beurre

Depuis près d'un siècle et demi, on fabrique les fameux petits-beurres à Nantes. Les vitrines de la ville font encore d'ailleurs honneur à ces petites gourmandises. "Quand on est Nantais, on aime forcément les petits-beurres" affirme une habitante qui en donne au goûter à ses enfants. Découvrez en images le musée de l'industrie de la biscuiterie au château des Ducs de Bretagne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.