Nitrites dans le jambon : peut-on s'en passer ?

De quelle couleur est votre jambon ? Si vous le voyez rose, sachez que sa couleur naturelle est plutot grise. Ce sont ce qu'on appelle les "nitrites", des additifs, qui lui donnent ce ton rosé. Utilisé également en tant que conservateur. Mais ils seraient en réalité très mauvais pour notre santé. D'après la Ligue contre le cancer, près de 4000 cancers par an seraient imputables à la consommation de nitrites. Une pétition a été lancée pour les interdire. Peut on s'en passer ?

"Un jambon qui n'est pas rose ne se vendra pas. C'est clair et net", juge Fabrice Demeule, artisan charcutier. "Je me dis que s'ils arrivent à en faire sans nitrite, c'est que ce n'est pas nécessaire, donc je vais essayer", estime quant à elle une cliente de supermarché un paquet de jambon sans nitrite en mains. Les nitrites, soupçonnés d'être cancérigènes, sont utilisés comme conservateurs. Ils permettent au jambon en tranches d'être conservés environ 20 jours, deux fois plus longtemps que leurs concurrents sans nitrites.