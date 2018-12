Noël : les produits de fêtes

On déguste généralement les huîtres pour l'ouverture des festivités. On en trouve de différentes tailles et de formes dans le pays, mais en choisissant la spéciale, il y a plus à manger à l'intérieur. Quant au saumon fumé, il faut regarder à l'œil que le vôtre ne soit pas gras. Le mieux c'est d'opter pour un saumon bio ou sauvage. Qu'en est-il de la volaille ? La réponse en images.



Ce samedi 22 décembre 2018, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous liste les indispensables du réveillon de Noël. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 22/12/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.