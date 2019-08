Notre santé : Le petit-déjeuner est-il vraiment important ?

On a souvent tendance à sauter le petit-déjeuner par manque de temps. Or, on ne cesse de nous rabâcher qu'il s'agit du repas le plus important de la journée. Une information qui n'est pas entièrement vraie. En effet, une étude a révélé qu'il n'y a pas forcément de lien entre la prise du petit-déjeuner et le surpoids ou la perte poids. Seuls trois points comptent : prendre ce repas lorsqu'on en a envie, ne pas grignoter et assurer une bonne composition alimentaire. Quels sont les aliments à prioriser pour le petit-déjeuner ?



