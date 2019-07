Alerte sur les produits chimiques présents dans les emballages alimentaires en carton

En fin de compte, plus d’un échantillon sur six analysés lors de cette étude avait transmis dans l'aliment ou la boisson qu'il contenait des amines aromatiques, des composés utilisés dans la fabrication des encres et pour certains classés cancérogènes avérés. Neuf des éléments présentaient même des taux d'amines aromatiques supérieurs au seuil fixé par l'Europe.





La quasi-totalité des 76 échantillons contenait par ailleurs des filtres UV, dont certains sont suspectés d’être cancérigènes ou perturbateurs endocriniens. Des analyses plus poussées sur 21 échantillons ont de plus montré que ces filtres migraient dans la nourriture, et ce au-delà de la limite recommandées pour six d’entre eux. Malgré tout, la sécurité de la plupart des substances retrouvées dans la nourriture n’a pas été évaluée par L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), regrette le BEUC.