Nutri-score : la présence du logo encore infime dans les rayons

Connaissez-vous le Nutri-score ? Les clients d'un supermarché interrogés par TF1 dans le sujet du JT de 20 heures de cet article sont plus ou moins perplexes face à cette question. "Pas du tout", répond l'un, quand une autre donne la bonne réponse : "Ah, ce sont les petits symboles pour voir la qualité" de ce qu'on achète. "Il faudrait que tous les produits aient le Nutri-score et on choisirait en fonction", considère une troisième, avant qu'une dernière ne conclut : "Je trouve qu’on ne nous aide pas à faire nos courses, et pourtant il faut mieux manger".

Mis en place en 2017, ce système d'étiquetage, qui attribue cinq lettres (A, B, C, D et E) et un code couleurs, du vert au rouge, en fonction de la qualité nutritionnelle de l'aliment, n'est pas obligatoire pour les industriels. Et du coup, beaucoup se gardent bien de l'apposer sur leurs emballages. Au final aujourd'hui, d'après une étude de l'association UFC-Que Choisir, cet étiquetage n'est affiché que sur... 5% s des produits vendus en grande distribution.