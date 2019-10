Octobre, le bon mois pour se fendre la poire

LE PANIER DU MARCHE - Après les poires d'été, on rentre dans la saison des poires d'automne. Ce samedi, Olivier Poels nous prépare un carpaccio de poire.

La poire est l'une des stars de l'automne sur les marchés. Ce fruit se décline en dizaine de variétés dont la Conférence, la Comice, la Williams ou encore la Guyot. Ainsi, le goût, la couleur et la texture sont différents en fonction de la variété. Alors que les poires sont très fragiles, elles font partie des fruits les plus traités pour être protégés. Il faut donc bien les laver ou les éplucher. Pour préparer un carpaccio de poires, Olivier Poels nous livre sa recette. Comment choisir la bonne poire ? Avec quel produit se marie-t-elle le mieux ?



Ce samedi 19 octobre 2019, dans sa chronique "Le panier du marché", nous parle des variétés de poires et nous prépare un carpaccio. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 19/10/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.