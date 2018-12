Œufs bouillis dans l'urine, vin de souriceaux... Le "Musée de la nourriture dégoûtante" veut vous ouvrir à la diversité culinaire

Les "œufs de garçonnet", un mets traditionnel de l'est de la Chine, sont tout aussi peu ragoûtants. Derrière leurs allures de banals œufs durs, ils s'avèrent être bouillis dans l'urine de garçons prépubères. Et si, en arpentant les allées de ce musée, une odeur vous chatouille particulièrement le nez, il s'agit certainement du surstromming. Ce plat suédois est élaboré à base de hareng de la mer Baltique cru, fermenté durant au moins six mois. Son fumet est considéré comme l'un des plus forts au monde. Une légende raconte même qu'un propriétaire allemand a expulsé son locataire en 1981 pour en avoir ouvert une boîte dans la cage d'escalier.





Lors de cette exposition, la France est particulièrement représentée puisque deux de ses fromages sont à l'honneur : le fameux "casu marzu", fromage de brebis de Sardaigne qui a la particularité de grouiller d'asticots, et l'époisses, ce fromage bourguignon particulièrement odorant.