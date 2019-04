Pâques : les chocolats qui vous font craquer

Face aux nombreuses variétés de chocolats disponibles sur le marché, faire son choix n'est difficile. Pour vous aider, Jean-Paul Hévin, artisan chocolatier, conseille d'opter pour les chocolats brillants plutôt que les mats, à l'exception des modèles artistiques. Sentir son odeur et connaître son origine sont également nécessaires. Plus le chocolat est cassant lors de la dégustation, plus il est de bonne qualité. Comment conserver cette gourmandise ?



Ce samedi 13 avril 2019, Jean-Paul Hévin, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous livre des conseils pour bien choisir les chocolats. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 13/04/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.