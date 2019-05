"Paradoxe français" : et si une consommation modérée d'alcool n'avait finalement pas d'effets bénéfiques sur la santé

Mais qu'est-ce que le paradoxe français ? Dans les années 1960-1970, les épidémiologistes anglais étaient très étonnés des chiffres de la mortalité cardiovasculaire en France par rapport à ceux du Royaume-Uni. Les Français fumaient autant que les Britanniques, mangeaient plus de graisses animales (beurre, crème, fromages censés augmenter leur cholestérol) et autant de sel. Pourtant le différentiel de mortalité entre les deux populations avoisinait les 40-50 % avec un taux inférieur côté Français.





En 1992, deux chercheurs Français, Serge Renaud et Michel de Lorgeril présentaient le "French paradox" dans la revue scientifique The Lancet. Ceux-ci avaient conclu qu'une consommation journalière de 20 à 30 grammes d’éthanol (soit 2 à 3 verres) pouvait réduire le risque de maladie coronarienne de 40 %. Selon eux, les Français souffraient moins de thrombose (de caillot dans les artères coronaires) parce qu’ils buvaient du vin, lui-même ayant un effet antiplaquettaire. IIs pointaient également l’importance de l’alimentation et plus particulièrement du régime méditerranéen (pain, fruits et légumes, fromage et vin).