Covid-19 : le salon de l'Agriculture 2021 n'aura pas lieu

Ils ont préféré trancher au plus vite. Les organisateurs du Salon de l'Agriculture ont choisi d'annoncer dès maintenant l'annulation de l'édition 2021, qui aurait dû se tenir à la Porte de Versailles du 27 février au 7 mars prochain.

"Il est de notre responsabilité (...) de dire le plus en amont possible notre décision, qui est de reporter à l'année suivante le salon de l'Agriculture, tout en maintenant à Paris et dans différentes villes des événements dont les agriculteurs ont besoin", a ainsi déclaré Jean-Luc Poulain, le président du Centre national des concours et expositions agricoles (Ceneca), propriétaire du salon.

Les perspectives suggérées par les chiffres de l'épidémie laissent supposer que les mois qui viennent ne seront guère propices à l'organisation d'un événement d'une telle ampleur. Et l'impact financier d'une annulation de dernière minute aurait pu être fatal à certains participants.