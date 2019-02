Plantes et céréales : ça se déguste

Les graines ont plein de vertus nutritives et la cuisine autour de ce produit est multiple. Parmi les classiques, il y a le blé entier. Bien que ce dernier ait une mauvaise réputation du fait qu'on soit incommodé par le gluten, il est savoureux en accompagnement. Parmi les dérivés, on trouve également le boulghour et le blé noir ou sarasin.



