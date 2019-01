Ce régime mis au point par des scientifiques serait "idéal" pour sauver la planète (et notre santé)

En soixante ans, la population mondiale a plus que doublé. Et tandis que cette croissance s'annonce toujours plus vertigineuse, un défi majeur se pose : celui de l'alimentation. Comment produire assez de nourriture pour dix milliards d'êtres humains d'ici 2050, tout en préservant la planète ? En réduisant de moitié notre consommation de viande et de sucre, tout en doublant celle de noix, fruits, légumes et légumineuses, répondent un groupe de chercheurs dans un rapport co-réalisé par la revue médicale The Lancet et l'ONG Fondation EAT.





"Les régimes alimentaires actuels poussent la Terre au-delà de ses limites et sont source de maladies : ils sont une menace à la fois pour les gens et pour la planète", dénoncent les auteurs dans leur publication. Ensemble, ils ont donc élaboré un régime alimentaire qu'ils assurent "idéal" aussi bien pour la santé des Hommes que celle de la planète : le "Planetary Health".