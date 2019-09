Poêlée de cèpes aux figues

LA RECETTE DU DIMANCHE - C'est la saison des champignons et des figues. Olivier Poels et le chef Frédéric Simonin nous préparent un plat de cèpes aux figues.

Le chef étoilé Frédéric Simonin nous a accueilli dans sa cuisine pour nous faire découvrir une recette de cèpes aux figues. Pour réaliser ce plat, il nous faudra : des cèpes, des figues, du cassis, de l'échalote, du shiso, du romarin et du lard. Pour la préparation, faites revenir les figues et les cassis dans du vin rouge. Puis, poêlez les cèpes avec du beurre avant d'ajouter du bouillon de volaille et faire dorer le tout. Enfin, terminez l'assemblage avec les condiments pour donner plus de saveur.



