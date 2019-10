Etude controversée sur les effets de la viande rouge : pourquoi la polémique n'a pas lieu d'être

EXPLICATIONS - Alors que les autorités sanitaires nous incitent à réduire notre consommation de viande, une équipe de chercheurs internationaux affirme qu'elle n'aurait pas de réel impact dans la prévention des cancers et des maladies cardiovasculaires. La déléguée à la recherche à la Ligue contre le cancer nous apporte son éclairage sur cette étude polémique parue lundi.

Depuis sa parution lundi, il sème un vent de confusion et de colère. Le réexamen par une équipe de chercheurs internationaux de douze études sur la consommation de viande rouge et de charcuterie, publié dans la revue Annals of Internal Medicine, n'a pas du tout plu à certains experts de la santé. Et pour cause : les auteurs concluent que se nourrir régulièrement de viande rouge et de charcuterie n'augmente que faiblement le risque de cancers et de maladies du cœur. Ils estiment par ailleurs que les preuves de la nocivité de ces produits carnés sont incertaines, et conseillent de ce fait "aux adultes de continuer leur consommation actuelle de viande rouge", soit une moyenne de trois à quatre portions par semaine en Amérique du Nord et en Europe. La consigne est similaire pour la charcuterie.

Si ces recommandations semblent contredire celles des autorités sanitaires, Iris Pauporté, déléguée à la recherche à la Ligue contre le cancer, estime quant à elle auprès de LCI que cette publication ne mérite pas la foudre qu'elle attire.