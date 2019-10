LA RECETTE DU DIMANCHE - Ce dimanche, Olivier Poels et Frédéric Vardon nous concoctent un dessert qui sent bon la Normandie.

Frédéric Vardon, le chef du 39V, nous propose une recette sucrée : les pommes cuites en Römertopf. Pour la réaliser, il faut des pommes, du beurre, de la crème double et du sucre. Dans un premier temps, éplucher les pommes puis les couper finement à la mandoline. Ensuite, saupoudrer de sucre les pommes et rajouter du beurre. Dans un plat en terre, superposer les pommes puis enfourner à 160°C pendant deux heures maximum. A la sortie du four, rajouter une bonne cuillerée de crème pour la touche gourmande et quelques lamelles de pomme fraîche.



