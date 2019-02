Pommes de terre grillées au saté

Commencer par éplucher les pommes de terre et les couper en deux. Faire ensuite des entailles régulières, pour permettre une cuisson plus homogène à l'intérieur et avoir un côté croustillant à la fin. Puis disposer les pommes de terre sur une plaque et les arroser généreusement d'huile d'olive. Les ouvrir légèrement de manière à ce que l'huile pénètre à l'intérieur et les saupoudrer de saté. Pour terminer, enfourner une demi-heure à 180 degrés. Servir avec une salade ou rajouter éventuellement un morceau de viande.



Ce dimanche 10 février 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous montre une différente manière de cuisiner la pomme de terre. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 10/02/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.