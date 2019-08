Pourquoi la tomate a perdu son goût

La tomate est le fruit préféré des Français. On en avale chacun quatorze kilos par an. Pourtant, trois quarts d'entre nous estiment qu'elle n'a plus de goût. Alors, pour retrouver la saveur des tomates d'antan, certains retournent vers des modes de production plus traditionnels. Mais que s'est-il passé ? Pourquoi nos tomates sont-elles devenues moins goûteuses avec le temps ?



