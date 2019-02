Pourquoi les produits bio coûtent-ils tellement plus cher que les autres ?

Est-ce qu'un jour les produits bio seront vendus aux mêmes prix que les autres ? Aucune chance. Par contre, il est fort probable que les écarts diminuent. Pour cela, il faudrait qu'on arrive à en produire en très grande quantité. C'est déjà le cas pour le lait. Pour d'autres aliments, la question est beaucoup plus complexe, notamment pour la viande ou encore les fruits.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.