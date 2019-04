Printemps : les produits phares du marché

Le printemps est la saison où l'on trouve une grande variété de fruits et légumes sur les étals. Parmi eux, le petit-pois se démarque particulièrement. Il se prend en entier avec sa cosse et une fois écossé le légume n'a pas besoin de cuisson. Un autre produit également présent sur le marché, la morille. Découvrez les différentes recettes pour bien préparer les petits-pois et les morilles.



Ce samedi 20 avril 2019, Oliver Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", nous fait découvrir les différents produits phares du marché en cette saison printanière. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 20/04/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.