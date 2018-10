Prix des produits, bio à la cantine, interdiction du plastique... Ce que la loi Alimentation votée mardi va changer dans votre assiette

Plusieurs dispositions viennent s'ajouter à l'interdiction déjà prévue, en 2020, des gobelets, verres et assiettes jetables. Les pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs de boissons seront à leur tour proscrits.





A partir de 2025 (2028 pour les collectivités de moins de 2000 habitants), les cantines ne pourront plus servir de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique. Dès 2020, on ne trouvera plus, non plus, de bouteille d'eau plate en plastique dans les restaurants collectifs disposant d'un réseau d'eau potable.