Quatre à table : les plats préférés de Johnny Hallyday

Jacqueline Benoît a commencé à travailler pour Johnny Hallyday en 1990. Elle propose une entrée, un plat de résistance et un dessert qui ont été, tous les trois, des régals pour le chanteur. Au menu : la soupe aux céleris, la truffade au cantal et le baba au rhum. Jacqueline a sorti un livre dans lequel elle a compilé les recettes préférées du rockeur décédé le 6 décembre 2017.



