Quatre à table : un menu 100% niçois

Au marché de Cagnes-sur-Mer, un spécialiste de la cuisine niçoise explique pas à pas la spécificité de cette gastronomie. C'est une cuisine simple mais pas simpliste, qui se savoure à travers des produits de saison issus de la région. Il a concocté pour nous des beignets de fleurs de courgette en entrée, de la trouchia en guise de plat de résistance, et du sablé au citron et de la compotée de pommes pour le dessert.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.