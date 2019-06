Quatre à table : un menu spécial pour le 75ème anniversaire du Débarquement en Normandie

Pour honorer notre Quatre à table de ce 1er juin 2019, Michel Bruneau, nous a reçus devant le mémorial Juno Beach. Avec 30 euros, le chef étoilé normand est prêt à relever le défi en préparant un repas très prisé pendant la guerre pour quatre personnes. Au menu : un velouté de légumes aux bulots en entrée, des tomates farcies aux poissons et pommes grenailles pour le plat principal et du fromage blanc aux fraises en guise de dessert.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.