Que contiennent vraiment nos baguettes ?

En moyenne, nous mangeons l'équivalent d'une demi-baguette par jour. Cela correspond à 58 kilos de pain par an. Si la farine, l'eau, la levure et le sel font habituellement partie des ingrédients de ces produits, ils peuvent aussi contenir des additifs pour améliorer leur apparence ou leur texture. Dans un pain sur deux, on a même retrouvé des résidus de pesticides.