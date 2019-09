Que mangent nos enfants à la cantine ?

JT 20H - Ce mercredi 4 septembre, nous nous sommes intéressés au contenu du repas quotidien de nos enfants à la cantine. Alors, que mangent-ils vraiment ?

Des associations écologistes et des parents d'élèves alertent sur les risques d'une surconsommation de viande. Mais de quoi se compose précisément l'assiette des élèves à la cantine ? Nos enfants y mangent-ils de manière équilibrée ? Notre journaliste, David de Araujo, nous éclaire sur le sujet.



