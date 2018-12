Quel menu pour le réveillon de Noël ?

Mis à part les présents de Noël, le repas du réveillon est tout aussi important. Que ce soit homard, foie gras, langouste ou rôti de boeuf, il est temps de préparer les plats pour les fêtes. Entre les clients de dernières minutes et les commandes, les commerçants sont débordés. Quand certains ont des idées bien arrêtées comme la dinde aux marrons, d'autres marchent au coup de cœur.



