Gaspacho : simple et rafraîchissant

Le gaspacho est un plat traditionnel du Sud de l'Espagne. Il s'agit, à l'origine, d'une soupe froide qui ne se faisait pas à base de légumes. De nos jours, il existe une grande variété de recettes et chacun peut la revisiter à sa manière. Oliver Poels nous présente ce samedi celle du gaspacho classique à base de tomates, de concombres, d'oignons, d'ail, de poivron... le tout à éplucher et à mixer dans un blender.



