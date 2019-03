Régalez-vous avec des fraises

Les premières fraises de la saison arrivent un peu plus tôt cette année 2019 grâce aux bonnes conditions météorologiques. Parmi elles, on compte la gariguette, une variété de fraise très parfumée au goût bien sucré. Puis, il y a la ciflorette au goût plus acidulé. Et enfin la cléry qui présente un plus gros calibre et une couleur plus flamboyante. Quelles sont les différentes recettes à base de fraises ?



Ce samedi 30 mars 2019, Olivier Poels, dans la chronique "Plateau gourmand", nous fait découvrir les grandes variétés de fraises et des recettes à base de ce fruit. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 30/03/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.